يوفنتوس يستضيف أتالانتا لحسم تذكرة نهائى كأس إيطاليا
يستضيف نادى يوفنتوس الإيطالى فى السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، نظيره أتالانتا فى لقاء العودة بالدور نصف النهائى من بطولة كأس إيطاليا على ملعب ” يوفنتوس أرينا “.
يدخل اليوفى هذا المباراة بعد فوزه على أتالانتا فى لقاء الذهاب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعت الطرفين 30 يناير الماضى بملعب ” دى إيتاليا “.
من جانبه، قرر ماسيميليانو أليجرى المدير الفنى لنادى يوفنتوس إستبعاد الأرجنتينى جونزالو هيجواين من قائمة مباراة أتالانتا بعد إصابته فى الكاحل أمام تورينو بـ ” الديربى ” الذى جمع الفريقين 18 فبراير الماضى وحسمه السيدة العجوز بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الكالتشيو.
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