يوفنتوس يستضيف أتالانتا لحسم تذكرة نهائى كأس إيطاليا

نواف السالم(صدى):

يستضيف نادى يوفنتوس الإيطالى فى السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، نظيره أتالانتا فى لقاء العودة بالدور نصف النهائى من بطولة كأس إيطاليا على ملعب ” يوفنتوس أرينا “.

يدخل اليوفى هذا المباراة بعد فوزه على أتالانتا فى لقاء الذهاب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعت الطرفين 30 يناير الماضى بملعب ” دى إيتاليا “.

من جانبه، قرر ماسيميليانو أليجرى المدير الفنى لنادى يوفنتوس إستبعاد الأرجنتينى جونزالو هيجواين من قائمة مباراة أتالانتا بعد إصابته فى الكاحل أمام تورينو بـ ” الديربى ” الذى جمع الفريقين 18 فبراير الماضى وحسمه السيدة العجوز بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الكالتشيو.