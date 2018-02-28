الجبير: نخدم الحجاج دون تمييز أو تسييس

عادل الحربي(صدى):

ألقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير اليوم كلمة في الجزء رفيع المستوى لدورة مجلس حقوق الإنسان السابعة والثلاثين في جنيف، مؤكدا أن المملكة تخدم الحجيج دون تمييز أو تسييس.

وأكد وزير الخارجية أن المملكة تشهد نقلة نوعية نحو التقدمّ والازدهار من خلال التركيز على الإنسان والتنمية، وجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً في جميع التدابير المتخذة.

وقال الجبير في كلمته: “تشهد بلادي بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان نقلة نوعية نحو التقدمّ والازدهار من خلال التركيز على الإنسان والتنمية، وجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً في جميع التدابير المتخذة، وتستند مبادئ حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تحمي الإنسان وتحفظ كرامته بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه، كما تستفيد المملكة من التجارب الإنسانية في تقنين حقوق الانسان وتعزيزها وتطوير آليات حمايتها ومعاقبة منتهكيها”.