آخرها إسبانيول.. أندية تعد عقدة ريال مدريد بالدوري الإسبانى

نواف السالم(صدى):

أصبحت أندية كتالونية تمثل عقده لفريق ريال مدريد هذا الموسم، وذلك بعد خسارته أمام فريق إسبانيول بنتيجة 0 – 1، أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة 26 من الدورى الإسبانى.

وتلقى ريال مدريد الهزيمة فى جميع المواجهات التى جمعته هذا الموسم مع أندية كتالونيا فى الليجا، حيث خسر أمام الصاعد حديثا فريق جيرونا بنتيجة 1 – 2.

وسقط المرنجى أمام عملاق إقليم كتالونيا فريق برشلونة بثلاثية نظيفة فى “سانتياجو برنابيو” معقل الفريق الملكى.

وأخيرا تلقى الهزيمة أمام اسبانيول مساء الثلاثاء بنتيجة 0 – 1، ليكرس عقده أندية كتالونيا لريال مدريد هذا الموسم فى الليجا.

وتوقف رصيد ريال مدريد بعد هذه الهزيمة عند النقطة 51 فى المركز الثالث، متأخرا بفارق 14 نقطة عن برشلونة المتصدر بـ 65 نقطة، وينتظره لقاء لاس بالماس بعد غدا الخميس فى ختام منافسات الجولة 26.