ولي العهد: الإصلاحات فى البلاد ” علاج بالصدمة “

عادل الحربي (صدى):

قال صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، في حواره لصحيفة ” واشنطن بوست ” الأمريكية، إن الإصلاحات فى البلاد علاج بالصدمة، مؤكدًا أن المملكة لن تحقق أهداف الميزانية دون وقف النهب والفساد.

وأشار سموه في الحوار، إلى أنه يحظى بتأييد عام، من السعوديين ومن جميع الأسرة الملكية، مؤكدًا أن التغييرات ضرورية لتنمية المملكة ومكافحة أعدائها.

وفيما يخص الأوامر الملكية الأخيرة الخاصة بالتغيرات فى المؤسسة العسكرية، قال إن ” التغييرات العسكرية الأخيرة هي لتحقيق أهداف جديدة ولتحقيق نتائج أفضل للإنفاق العسكري “.