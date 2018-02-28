وثائق تكشف تورط زعيم كوريا الشمالية في تزوير جوازات سفر لتأمين هروبه

بيونغيانغ(صدى):

أكدت 5 مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن الأسرة الحاكمة لكوريا الشمالية احتالت على القانون واستخدمت وثائق سفر غير حقيقية، ما يشير إلى رغبة الأسرة في تأمين طرق لهروبها، وذلك في التسعينيات.

وأعلنت وزارة الخارجية البرازيلية إجراء تحقيقات موسعة في وقائع التزوير تلك، في حين رفضت سفارة كوريا الشمالية في البرازيل التعليق على الوثائق التي نشرتها وكالة ” رويترز “.

وكشفت تلك الوثائق استخدام زعيم كوريا الشمالية اسمين وهميين في جوازات السفر البرازيلية، هما: جوزيف بواغ وايجونغ تشوى.

وأوضحت مصادر أمنيةً أن جوازات السفر استخدمت لدخول دولتين غربيتين، إضافة إلى البرازيل واليابان وهونج كونج.

وذكرت صحيفة ” يوميوري شيمبون ” اليابانية، أن زعيم كوريا زار طوكيو كطفل باستخدام جواز سفر برازيلي عام 1991، وذلك في التقرير الذي نشرته عام 2011، لكن زيارة طوكيو كانت قبل تاريخ إصدار الجوازات التي كشفت عنها “رويترز” ما يشير إلى أن زعيم كوريا زوّر أكثر من جواز سفر.