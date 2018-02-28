عقب إدانة ولديها..سيدة تشعل النيران بنفسها داخل قاعة المحكمة

الجزائر(صدى):

أشعلت سيدة جزائرية النيران في نفسها عقب صدور حكم قضائي بإدانة ولديها وزوجها في قضية مخدرات، وسجنهم 3 سنوات.

وتفصيلا، قدمت السيدة للاستماع إلى الحكم القضائي الذي سيصدر في حق نجليها وزوجها، بعد أن تم توقيفهم قبل 3 أشهر في قضية متاجرة بالمخدرات، وألقي عليهم القبض في حالة تلبس، وقد صدر حكم بثلاث سنوات سجن نافذا، في حق الثلاثة.

وعقب النطق بالحكم سكبت السيدة البنزين على نفسها وأشعلت النار في جسدها، ليندلع لهيب كاد أن يمتد لأشخاص أخرين كانوا جالسين بالقرب منها.

وقام أحد عناصر الأمن بإطفاء الحريق سريعًا، الذي اندلع في وجه السيدة، وتم نقلها إلى مستشفى تيبازة الجديد حيث أحيطت بإجراءات أمنية مشددة.