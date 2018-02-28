الفهيد: التوطين في القطاع الخاص لا يتجاوز الـ 17%

عادل الحربي (صدى):

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أحمد الفهيد، أن نسب التوطين في القطاع الخاص لا تتجاوز 17% حسب إحصاءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأنها تمثل عبء كبير.

وأوضح الفهيد أن من يتجه من خريجي الثانوية إلى قطاعات التدريب التقني المهني أو التخصصات التطبيقية ” قليل جدا ” مقارنة بدول مجموعة الـ20.

وأشار إلى أن المؤسسة كانت تستقبل 7% من مخرجات الثانوي، وأن معدلات الملتحقين بهذا المجال في مجموعة دول الـ20 تصل 40% وهو معدل طبيعي كونها تعد احتياجات فعلية سواءً كانت في الخدمات أو الصناعة أو غيرها، لافتا إلى أن المؤسسة تهدف للوصول إلى 12 % في 2020، مبينا أنه تم الوصول في 2017 إلى 8.9 %.