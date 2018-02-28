مواطنون يضعون أيديهم على قلوبهم اليوم في انتظار فواتير الكهرباء

عادل الحربي (صدى):

قد تستقطع فاتورة الكهرباء اليوم الأربعاء 20% من رواتب بعض المواطنين، كما أن السعوديين والمقيمين يضعون أيديهم على قلوبهم، بانتظار استلام رسالة sms مهمة للغاية، تحمل تفاصيل فاتورة الكهرباء بتسعيرتها الجديدة، مضاف إليها القيمة المضافة.

وبدأت فواتير الكهرباء بالتعرفة الجديدة، في الصدور منذ يناير الماضي، إلا أنها ما تزال في مرحلة الهدوء النسبي كونها تصدر في فترة الشتاء، إذ ينخفض استهلاك الكهرباء مع برودة الأجواء، لعدم تشغيل أجهزة التكييف، إلا أن أغلب الـ32 مليون سعودي ومقيم يتوجسون من اقتراب الصيف، ما يستوجب التفكير بطرق حاسمة لترشيد الاستهلاك وتقليص استهلاك الطاقة. وإلا دفع فواتير ذات قيمة عالية تؤثر سلباً على ميزانية الأسر بشكل عام.

يأتي ذلك في وقت اعتمدت فيه الشركة السعودية للكهرباء القيمة المالية لشرائح الاستهلاك الجديدة، فالاستهلاك السكني على أساس 18 هللة للكيلو واط للفاتورة الأقل من 6 آلاف كيلو، و30 هللة لما يزيد عليها، أما الاستهلاك التجاري فيحاسب بسعر 20 هللة لما يقل عن 6 آلاف كيلو واط، و30 هللة لما يزيد عليها، أما عن المؤسسات الخيرية والاستهلاك الزراعي فيحاسب على 16 هللة لما دون 6 آلاف كيلو واط، و20 هللة لما فوقها، وتحاسب المدارس والمستشفيات وغيرها بـ20 هللة لكل كيلو واط مهما كانت قيمة الاستهلاك.