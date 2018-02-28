” الأرصاد “: سحب رعدية تضرب مناطق نجران وعسير والباحة

علي العنزي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات مناطق ( نجران، عسير، الباحة).

ويتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط. وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.