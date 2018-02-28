بالفيديو.. عائض القرني يزور جناح ” أمن الدولة ” بـ ” الجنادرية “

عادل الحربي (صدى):

قام الداعية الإسلامي الشيخ عائض القرني بزيارة جناح رئاسة أمن الدولة بمهرجان “الجنادرية 32″، واطّلع على أهم معروضاته، وأهم المضبوطات التي تم ضبطها مع العناصر الإرهابية.

وأشاد الشيخ عائض القرني بما شاهده من نشاط وهمّة لرجال أمن الدولة، ووطنيتهم الصادقة في خدمة دينهم ووطنهم.

ووقف أمام صور شهداء الواجب ودعا لهم بالرحمة والمغفرة، مؤكداً أنهم في قلوبنا ورفعوا رؤوسنا، وهم تيجان على الرؤوس وأوسمة على الصدور، وواجب على كل مواطن ومسلم أن يدعو لهم.