بالفيديو.. تصدع أرضي بطول 28 كلم شمال الرياض

حمود العنزي (صدى):

نشر باحث جغرافي مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” يظهر تصدعاً أرضياً ذكر أنه بطول 28 كلم، شمال مدينة تمير التابعة لمحافظة المجمعة شمال غرب منطقة الرياض.

وأوضح الباحث الجغرافي ويدعى تركي القهيدان أن التصدع حدث بسبب وجود كهف كبير بصخور الطبقة الرسوبية أسفله كما أظهر الفيديو، وحدث هذا الإنهيار بسبب هطول الأمطار، مضيفاً أن الأمر يحتاج أيضاً لزيارة ميدانية للموقع للتأكد من الحالة.

وحذر القهيدان من الاقتراب من هذا الصدع؛ لأن انهيار الكهوف يحدث فجأة، داعياً الجهات المعنية لإحاطة الموقع بأسلاك شائكة لمنع الاقتراب منه.