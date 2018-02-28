أم تلقي بطفلها من الطابق الثالث لخلافاتها مع والده
ألقت أم صينية بطفلها ذو الأربع سنوات، من الطابق الثالث بأحد الفنادق، أثناء مشاجرتها مع طليقها ووالد طفلها.
ويشاء القدر أن يحظى الطفل بفرصة للحياة مرة ثانية بعدما نجا بأعجوبة ، حيث سقط على صندوق مطاطى مملوء بالأسمدة.
وكانت المشاجرة بين الأم وطليقها على أولوية الأحق برعاية الطفل وشقيقه البالغ من العمر 6 سنوات، بينما تم القبض عليها بتهمة الأذى الجسدي المتعمد.
يذكر أن المحكمة أقرت بأحقية الأب فى رعاية الطفلين، وأحضرت الطفلين لفندق وفي الصباح رفضت تسليم طفلها الصغير، وألقته من النافذة.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2631 ] نشر منذ 48 دقيقة
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