أم تلقي بطفلها من الطابق الثالث لخلافاتها مع والده

بكين(صدى):

ألقت أم صينية بطفلها ذو الأربع سنوات، من الطابق الثالث بأحد الفنادق، أثناء مشاجرتها مع طليقها ووالد طفلها.

ويشاء القدر أن يحظى الطفل بفرصة للحياة مرة ثانية بعدما نجا بأعجوبة ، حيث سقط على صندوق مطاطى مملوء بالأسمدة.

وكانت المشاجرة بين الأم وطليقها على أولوية الأحق برعاية الطفل وشقيقه البالغ من العمر 6 سنوات، بينما تم القبض عليها بتهمة الأذى الجسدي المتعمد.

يذكر أن المحكمة أقرت بأحقية الأب فى رعاية الطفلين، وأحضرت الطفلين لفندق وفي الصباح رفضت تسليم طفلها الصغير، وألقته من النافذة.