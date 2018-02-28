” الشورى ” يعلن اعتزام ” الصحة ” تطبيق التأمين الصحي التعاوني

علي القحطاني (صدى):

أعلن مجلس الشورى، خلال مناقشة تقرير وزارة الصحة السنوي، أن الوزارة تعتزم تطبيق التأمين الصحي التعاوني الحكومي على المواطنين قريبًا.

ورأى الأعضاء بالمجلس أن منجزات الوزارة التي وردت في التقرير ، جاءت دون المأمول خصوصًا في مجال الصحة النفسية.

وتم الإشارة إلى أن الوزارة تواجه معوقات وصعوبات مالية من خلال تأخر تسلم أراضي المشروعات وتأخر تشغيل بعض المستشفيات.

ومن جانبه شددت اللجنة الصحية بمجلس الشورى على سرعة إنشاء مستشفيات الصحة والإدمان، وتجهيز المستشفيات التي تم بناؤها، وتوفير البنية التشريعية والقضائية لنظام التأمين الحكومي المقبل.