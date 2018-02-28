سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن يلتقي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

سعيد العجل(صدى):

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد ⁧‫العمليات الإنسانية الشاملة في‬⁩ اليمن‬⁩ السفير محمد بن سعيد ال جابر بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى رشيد خاليكوف وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني والمقام في العاصمة الرياض.

والذي قدم شكره للملكة العربية السعودية على تبرعها لخطة الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة للعام ٢٠١٨م، وعلى ماتضمنته خطة العمليات الانسانية الشاملة في اليمن من مبادرات فعاله.