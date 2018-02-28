منع زوج إيفانكا ترامب من الاطلاع على معلومات بالبيت الأبيض

واشنطن(صدى):

مُنع صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، من حق الاطلاع على المعلومات التي تم تصنيفها ” سرية للغاية ” في البيت الأبيض.

ويعتبر زوج إيفانكا ترامب، الأبنة الكبرى، مكلف بشكل خاص بملف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط وكان حتى اليوم يطلع على المعلومات والوثائق البالغة السرية في البيت الأبيض مع أنه لا يمتلك إلا تصريحا أمنيا مؤقتا.

يأتي ذلك القرار بعدما تبين أن مستشارا آخر عمل عن قرب مع ترامب في المكتب البيضاوي طيلة أشهر من دون أن يكون لديه تصريح أمني كامل، وكان يتمتع بحرية الوصول يوميا إلى المكتب البيضاوي ويطّلع على وثائق بالغة السرية، قبل أن يضطر أخيرا للاستقالة من منصبة إثر اتهامات بأنه كان يضرب زوجتيه السابقتين.