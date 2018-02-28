تقرير: زيارات يهودية ” مدفوعة الأجر ” لخدمة الدعاية القطرية

الدوحة(صدى):

تستمر قطر في محاولات استمالة الصهاينة في الولايات المتحدة لتحسين صورتها مقابل مبالغ مالية ضخمة، واتضح ذلك بعد الانتقادات التي وجهت لزيارة مورتون كلاين رئيس المنظمة الصهيونية إلى قطر، واتهام الناشط اليهودي الأمريكي ستيف رابينوفتش له بأنه يعمل في الدعاية لصالح الدوحة.

وكان كلاين قد كشف عن زيارته إلى الدوحة بناء على طلب تميم، حيث تسلم منه قائمة من 10 مطالب مقابل المساهمة في تحسين صورة قطر.

وأعلنت صحيفة إسرائيلية في تقرير لها عن زيارات ” مدفوعة الأجر ” قام بها قادة منظمات يهودية أمريكية إلى القطر لخدمة الدعاية القطرية، حيث زار قطر أيضا 6 من قادة اليهود الأمريكيين وهم: مالكولم هونلين وجاك روزين والحاخام مناحيم جيناك ومارتين اولينر ومورتن كلاين، وألان دورشويتس.