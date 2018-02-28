بحث افتتاح دوائر قضائية بالمحاكم من قبل ” الأعلى للقضاء “

حمودي العنزي(صدى):

يعقد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأربعاء اجتماعه السابع في دورته الثالثة، برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وذلك في مقر المجلس بالرياض.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، المتحدث الرسمي، الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن المجلس سيناقش في اجتماعه الموضوعات المدرجة في جدول أعماله ومنها استكمال النظر فيما سبق عرضه على المجلس واستكملت إجراءاته، ودراسة ما ورد للمجلس من تحقيقات وإصدار القرارات اللازمة في ذلك.

وأضاف أن المجلس سينظر في افتتاح عدد من الدوائر القضائية في بعض المحاكم، واقتراح تعيين خريجين في السلك القضائي، وترقية بعض القضاة للدرجة التي تلي درجتهم القضائية، كما سيتدارس المجلس ما ورد إليه من طلبات النقل أو الندب أو إعادة توجيه، وطلبات إنهاء خدمة سواء بالاستقالة أو بالإحالة على التقاعد، وموضوعات أخرى مدرجة في جدول أعماله.