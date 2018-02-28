رئيس هيئة الرياضة يوجه بعلاج لاعب اليرموك طلال صعدي

ماجد محمد(صدى):

أمر رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ، بسرعة علاج لاعب الدراجات الهوائية بنادي اليرموك بمحافظة أبو عريش يحيى طلال صعدي الذي أصيب أخيرا جراء الحادثة المرورية المروعة، التي ذهب ضحيتها 4 لاعبين وأصيب 10 آخرين.

من جانبه، قدم رئيس نادي اليرموك عبده أبو شرحة شكره وتقديره للمستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على الوقفة غير المستغربة منه، وقال: “كان تجاوبه سريعا معنا، عقب أن قمنا في إدارة النادي برفع التقارير الطبية اللازمة، فما كان من “أبو ناصر” إلا التجاوب على الفور ووجه بسرعة علاجه بمخاطبته وزير الحرس الوطني، ومرفق خطابه الذي تم إرسال نسخة منه لإدارة نادي اليرموك، وتم التنسيق مع مستشفى الحرس الوطني ونقل عصر أمس الأول (الإثنين)، ونسأل الله عز وجل أن يشفيه ويشفي جميع اللاعبين المصابين جراء هذه الحادثة الأليمة”، مؤكدا أن اللاعبين يحظون بمتابعة دقيقة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، ورئيس هيئة الرياضة بجازان إبراهيم رياني، ورئيس الاتحاد السعودي للدراجات صباح الكريديس.