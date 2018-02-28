سيدة تلقي بنفسها في المياه المتجمدة لإنقاذ كلب

متابعات(صدى):

في موقف اتسم بالإنسانية والشجاعة معًا، ألقت فتاة كندية بنفسها في المياه المتجمدة لتنقذ حياة كلب غريب كاد أن يفقد حياته من شدة البرد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق المشهد الإنساني، وشجاعة الفتاة ،مما أثار إعجاب كل من شهد الحادثة، وخصوصًا أن الكلب لم يكن كلبها.