سيدة تلقي بنفسها في المياه المتجمدة لإنقاذ كلب
في موقف اتسم بالإنسانية والشجاعة معًا، ألقت فتاة كندية بنفسها في المياه المتجمدة لتنقذ حياة كلب غريب كاد أن يفقد حياته من شدة البرد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق المشهد الإنساني، وشجاعة الفتاة ،مما أثار إعجاب كل من شهد الحادثة، وخصوصًا أن الكلب لم يكن كلبها.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1077 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله :-برافو،،على ها She قردية.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2631 ] نشر منذ 44 دقيقة
في كل كبد رطبه اجر-وان كانت غير مسلمه المنقذه فهوا عمل انساني-لكن مايضيع عند الله معروف-