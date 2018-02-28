زامكة تناقش تعطيل توصية إسعاف النساء في مجلس الشورى

علي العنزي(صدى):

ناقشت الكاتبة الصحفية ريهام زامكة، قضية تعطيل مجلس الشورى حول توصية إسعاف النساء داخل المنشآت الخاصة بهن : ” عزيزي القارئ ومالك عليّ حِلفان، يعلم الله إني حاولت في هذا المقال أن لا أضيع وقتك الثمين في قراءة خبر كهذا حزين، لكن كما تعلم أخبارنا دائماً لا تخلو لا من الغث ولا من السمين ” .

وأضافت زامكة في مقال منشور بصحيفة “ عكاظ ” تحت عنوان “ بالطقاق ” : ” بعضها تدهشك بل وتخجلك حين تقرأها وحين تسمعها، وعلى سبيل المثال جاءنا البيان التالي: “ عطل مجلس الشورى الأسبوع الماضي توصية حول إسعاف النساء داخل المنشآت الخاصة بهن، بعدما اقترحت اللجنة الصحية توظيف مسعفات في جميع المدارس والجامعات والمجمعات بدلاً من توصية تطبيق آلية فعالة لدخول مسعفي الهلال الأحمر إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة، لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها، وقد تسبب التعديل على التوصية في سقوط التوصيتين، ليتعطل إسعاف النساء ”.