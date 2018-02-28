بالفيديو.. لحظة وفاة إمام مسجد بإندونيسيا أثناء إلقائه خطبة الجمعة

جاكرتا(صدى):

نشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة، وذكروا أن الواقعة حدثت بأحد المساجد في إندونيسيا، وأن الخطيب قد توفى.

وأظهر الفيديو الخطيب واقفاً على المنبر يلقي خطبة الجمعة قبل أن يسقط بشكل مفاجئ، وسارع نحوه عدد من المصلين في الصفوف الأمامية لحمله والاطمئنان على صحته، قبل أن يتطوع شخص آخر لإكمال خطبة الجمعة، فيما حمل الإمام إلى خارج المسجد.