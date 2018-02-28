اتفاقية لإنشاء مركز ثقافي لتعليم اللغة الصينية بجامعة الملك عبدالعزيز

علي القحطاني (صدى):

قامت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، الثلاثاء، بتوقيع اتفاقية مع الجمعية الصينية للتبادل الثقافي الدولي وتنمية الثقافات بالصين لإنشاء مركز ثقافي لتبادل الخبرات، وتعليم اللغة والثقافة الصينية، والعلوم التطبيقية والمعرفية.

وتأتي تلك الاتفاقية بهدف تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين الجامعة وعدد من الجامعات الصينية المتميزة وتعزيز الشراكات في المجالات التعليمية والبحثية والثقافية.

وتتيح الاتفاقية ابتعاث الطلاب والطالبات للدراسة بالصين، وكذلك استقطاب عدد من الطلاب الصينيين للدراسة بالجامعة بنظام المنح الدراسية، كما يقدم المركز شهادة اجتياز اختبارات اللغة الصينية ” HSK “.