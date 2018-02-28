اليوم..بدء فعاليات ” الضوء والنار ” و ” America’s got talent ” بجدة
تستعد هيئة الترفيه، لإطلاق فعاليتي ” الضوء والنار ” ،و America’s got talent ،اليوم الأربعاء ،بجدة.
ويواجه نجوم البرنامج الأمريكي الشهير ،الجماهير السعودية لأول مرة من خلال عرض مسرحي مباشر، وتستمر الفعاليات لمدة 3 أيام، تشمل عروض كوميدية، واستعراضات أكروباتية، وخدع بصرية، وبوب غنائي.
أما بالنسبة لفعالية الضوء والنار ،فهي عبارة عن عرض يأخذ الحضور في رحلة غامضة عبر الثقافات القديمة، تمزج بين الخيال والواقع.
alfahd42[ عدد التعليقات: 15103 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يوفقهم لكل خير للعباد والبلاد ولدين الحنيف ويخزي من يهين البلاد والعباد والدين