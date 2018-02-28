اليوم..بدء فعاليات ” الضوء والنار ” و ” America’s got talent ” بجدة

نورة الشهري (صدى):

تستعد هيئة الترفيه، لإطلاق فعاليتي ” الضوء والنار ” ،و America’s got talent ،اليوم الأربعاء ،بجدة.

ويواجه نجوم البرنامج الأمريكي الشهير ،الجماهير السعودية لأول مرة من خلال عرض مسرحي مباشر، وتستمر الفعاليات لمدة 3 أيام، تشمل عروض كوميدية، واستعراضات أكروباتية، وخدع بصرية، وبوب غنائي.

أما بالنسبة لفعالية الضوء والنار ،فهي عبارة عن عرض يأخذ الحضور في رحلة غامضة عبر الثقافات القديمة، تمزج بين الخيال والواقع.