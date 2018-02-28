” لجام المرأة السليطة ” عقاب الزوجة الثرثارة في العصور الوسطى

متابعات(صدى):

تعتبر الثرثرة من أكثر الصفات المزعجة التي توجد لدى بعض النساء، الأمر الذي يسبب إزعاج ونفور الزوج من زوجته الثرثارة.

لكن رجال العصور الوسطى، كان لديهم حلول للقضاء على ثرثرة زوجاتهم ، بإجبارهم على ارتداء ” لجام المرأة السليطة ” لساعات متواصلة، حيث كانت النساء يجلسن معًا ليناقشن أحدث الشائعات، وعندما كان الزوج يسمع بأن زوجته كانت تشارك في جولة من القيل والقال، كان يضع اللجام على وجهها لكي يلقنها درسًا.

ويتكون ” لجام المرأة السليطة ” من عدة أشرطة حديدية تحيط بكمامة من الحديد أيضاً، ويحيط هذا اللجام بوجه المرأة كالقناع، ويتم وضع قطعة حديدية صغيرة تُعرف بـ” لقمة المرأة السليطة ” داخل فم المرأة، التي تمارس ضغطًا على لسانها حتى لا تكون قادرةً على الكلام.