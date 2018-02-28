” الإنذار المبكر ” يحذر أهالي القصيم بشأن التقلبات الجوية

سالم المطيري(صدى):

وجه النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما صباح اليوم الثلاثاء إلى سكان منطقة القصيم ، محذرا إياهم استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب تصل إلى أقل من (200) متر أو شبه انعدام.

وأوضح ” الإنذار المبكر ” عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت ، أن هذه الحالة الجوية تشمل بريدة والأجزاء المجاورة لها والطرق السريعة والمناطق المفتوحة ، منوها بأنها تبدأ عند الساعة 06:15 وتنتهى عند الساعة: 08:00 .