” الإنذار المبكر ” يحذر أهالي القصيم بشأن التقلبات الجوية
وجه النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما صباح اليوم الثلاثاء إلى سكان منطقة القصيم ، محذرا إياهم استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب تصل إلى أقل من (200) متر أو شبه انعدام.
وأوضح ” الإنذار المبكر ” عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت ، أن هذه الحالة الجوية تشمل بريدة والأجزاء المجاورة لها والطرق السريعة والمناطق المفتوحة ، منوها بأنها تبدأ عند الساعة 06:15 وتنتهى عند الساعة: 08:00 .
alfahd42[ عدد التعليقات: 15103 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يستر علينا وعليهم