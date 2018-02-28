” تدخين العقارب ” أغرب أنواع الإدمان

اسلام اباد(صدى):

نوع غريب من الإدمان يظهر في باكستان ، وهو ” تدخين العقارب “، مكتسبًا شعبية كبيرة في عدة أجزاء من باكستان.

ويتصف هذا النوع من التدخين برائحة سيئة ،ويستمر مفعوله لفترة أطول من تدخين الحشيش تصل إلى 10 ساعات.

ويتم تجفيف العقرب الميت تحت أشعة الشمس، أو العقرب الحي على دخان نار الحطب، أو الفحم حتى يموت، ويقوم المدمن باستنشاق الدخان المتصاعد من حرق العقرب.

ويعتبر ذيل العقرب هو ما يحتوي على السم، فبعض المدخنين يفضلون قطع الذيل المجفف ومزجه مع الحشيش والتبغ وتدخينه على شكل سيجارة للحصول على تركيز أعلى.

وعلى الرغم من أن تلك الظاهرة نادرة في العالم، لكنها في شعبية متزايدة في باكستان وأفغانستان وأجزاء من الهند.