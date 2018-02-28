الجنادرية 32.. ” الكليجا ” تصل للعالمية

عادل الحربي (صدى):

استوقفت زائرة أجنبية بمهرجان الجنادرية عدسات المصورين، حيث تحمل الكليجا ،تلك الأكلة التراثية التي اشتهرت بها القصيم وتجد إقبالا منقطع النظير في المهرجان، حيث يقبل عليها الكبار والصغار.

وتعد الكليجا حلوى شعبية قديمة، وتصنع بأشكال مختلفة وموطنها الأصلي منطقة القصيم، ويقام لها مهرجان سنوي.

وقد أبدعت النساء القصيميات في إعداد الكليجا، وساهمن في انتشار صيت هذا القرص الذهبي ذو الطعم المتميز، وتعتبر من أفضل أنواع المأكولات المصنعة منزلياً بواسطة النساء الكبيرات في السن.