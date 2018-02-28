” زيدان “.. ورد ناري وكاشف لأسباب هزيمة ريال مدريد من فريق إسبانيول

ماجد محمد(صدى):

علق زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عقب هزيمة فريقه أمام إسبانيول صفر مقابل هدف واحد.

وقال زيدان: “إنها هزيمة موجعة ونتيجة سيئة، أشعر بالأسف من أجل اللاعبين”.

وظهر زين الدين زيدان في صالة المؤتمرات الصحفية في ملعب “آر سي دي اي” عقب المباراة ضد إسبانيول وقال”: افتقرنا إلى القليل من كل شيء، بدأنا بشكل جيد وحصل على فرص للتسجيل، لكن الشوط الثاني كان أسوأ.

وتابع: “أحيانا لا يمكنك فهم كرة القدم. انتكصنا لمدة دقائق في الشوط الثاني ولكن يجب تقبّل اللحظات الصعبة. لم يكن الشوط الثاني جيداً بالنسبة لنا. ولم نتمكن من مواصلة الانتصارات بعد خمس مباريات جيدة”.