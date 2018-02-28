وفد كشافة المملكة في كوريا الجنوبية يحصلون على شارة ” اسكينج “

سول(صدى):

تحدى عدد من أعضاء وفد الكشافة السعودي المشارك في المخيم العالمي للشباب بكوريا الجنوبية، الصعاب، ونجحوا في الحصول على شارة التجديف والتزلج ” اسكينج “.

واجتازوا مسافة 10 كم في نهر الهان تجديفًا، ومن ثم التزلج في منطقة ” جانغشون ” بمهارة السكاينج المفتوح.

وأوضح رئيس الوفد السعودي في المخيم راشد بن أحمد الشهري، أن المشاركة في ذلك التحدي تأتي انطلاقاً من أهمية شارات الهواية؛ بكونها من أهم مفردات الطريقة الكشفية العالمية، ووسيلة لتحقيق المهارات من خلال الاهتمام بالأفراد؛ بما يتناسب مع ما لديهم من إمكانات.