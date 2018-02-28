اليابان تقدم 7.7 مليون دولار أمريكي لمكافحة الحمى القلاعية بباكستان

طوكيو(صدى):

وقعت باكستان و اليابان في إسلام آباد اليوم على اتفاقية تقدم طوكيو بموجبها دعمًا بقيمة 7.7 مليون دولار أمريكي لمكافحة مرض الحمى القلاعية في منطقة القبائل بشمال غرب باكستان، وذلك بالتعاون مع منظمة الزراعة والغذاء التابعة للأمم المتحدة.

وقع الاتفاقية السفير الياباني لدى باكستان تاكاشي كوراي عن جانب بلاده، فيما وقعها عن جانب الأمم المتحدة ممثل منظمة الزراعة والغذاء التابعة للأمم المتحدة في باكستان مينا دولاشاي، وذلك بحضور وزير أمن الغذاء الوطني الباكستاني سكندر حيات خان بوسن.