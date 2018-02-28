كارثة.. ” فيفا ” يستعد لسحب مونديال 2022 من قطر.. وهذه البلدان البديل

نواف السالم(صدى):

يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” لسحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر .

وأكدت صحيفة “ميرور” في تقرير لها أنه سيتم تحويل تنظيم مودنيال 2022 إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إنجلترا .

وأفادت مصادر أخرى بأن أستراليا هى المرشحة لاستضافة البطولة ، وأنها الخيار الأنسب في هذا الصدد.

وكانت تقارير صحفية ، كشفت مؤخرا عن إعادة “فيفا” النظر في منح قطر تنظيم كأس العالم 2022 خلال اجتماعه الصيف المقبل.

ووفقا لمجلة ” فوكس” الألمانية، فإن قرار ” فيفا ” بشأن تنظيم قطر للمونديال سيصدر في سبتمبر هذا العام. وتابعت الشبكة أن حق تنظيم المونديال للعام 2022 قد يسند إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا بدلا من قطر.

وأكدت مصادر أنه دولة أخرى ستنظم كأس العالم بدلًا من قطر ، موضحة أن تحالفًا حقوقيًا يضم منظمات هندية وبنغالية وأوروبية بدأ التحرك من أجل تقديم أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق العمال في البلد المنظم، مضيفة أن الهدف الرئيس لهذا التحرك هو سحب التنظيم من الدوحة، ونقل البطولة إلى دولة كبيرة.