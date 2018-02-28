متظاهرون يستقبلون وزير العدل الإيراني بالأحذية في جنيف

واشنطن(صدى):

تظاهر المئات أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف،أمس الثلاثاء، احتجاجاً على حضور وزير العدل الإيراني علي رضا اوائي الذي سبق أن فرضت عليه عقوبات سويسرية وأوروبية، كما غادر دبلوماسيون قاعة مجلس حقوق الإنسان قبل أن يعتلي المنصة.

وقبل أن يلقي اوائي خطابه، تجمع المتظاهرون خارج المقر الأممي رافعين أعلامًا لمجموعات إيرانية معارضة في الخارج ولافتات كتب عليها ” أوقفوا اوائي “، وبنوا هرمًا من الأحذية يرمز إلى آلاف المعتقلين السياسيين الذين قضوا العام 1988 في مجزرة يتهم اوائي بالمشاركة فيها.

وأعربوا عن غضبهم وصدمتهم لكون الأمم المتحدة دعت وزير العدل الإيراني إلى المشاركة في مؤتمر عن حقوق الانسان.

يذكر أن اوائي ندد في خطابه بـ ” ثغرات هائلة ” في المجلس ،وفي هيئات أخرى معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، متهماً واشنطن ودولاً أخرى باستغلال حقوق الانسان لاغراض سياسية.