وزير الخارجية يلتقي وزراء خارجية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا

علي القحطاني (صدى):

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية التشيك مارتن ستروبنسكي، ووزير خارجية جمهورية سلوفاكيا إيفان كوركوك ، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية سلوفينيا كارل آريافيك، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول.

حضر اللقاءات، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.