عبد الرحمن الرسي يلتقي الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر

علي القحطاني (صدى):

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي في مكتبه بديوان الوزارة أمس، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر آسي أس.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون بين المملكة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدولية والإغاثة بالهلال الأحمر السعودي.

وكيل وزارة الخارجية، الأمين العام للاتحاد الدولي، جمعيات الهلال الأحمر