علماء: الأمومة تقود إلى الشيخوخة المبكرة

متابعات(صدى):

كشف علماء جامعة “جورج مايسون ” الأمريكية بعد القيام بدراسة علمية، عن نتائج تشير إلى أن ولادة طفل واحد يزيد من معادلات الشيخوخة المبكرة لدى الأمهات بـ 11 عامًا.

وأجرى العلماء تحليل نماذج للحمض النووي أخذت لدى ألفي امرأة في سن الإنجاب حيث ركزا على حالة أطراف الكروموسومات ،المسؤولة عن حماية الجينات أثناء انشطار الخلية، موضحة أن أطراف كروموسومات الأمهات تقتصر كثيرا، ما يدل على التسارع في شيخوختها.

واتضح أن النساء المشاركات في التجربة اللواتي أنجبن طفلا واحدا يمتلكن أطراف كروموسومات يقل طولها المتوسط بنسبة 4.2% عما هو عليه لدى نساء لم ينجبن، ويعني ذلك أن النساء الأوائل ينعدم لديهن 116 زوجا للقاعدة، ما يناسب الشيخوخة لمدة تزيد على 10 أعوام.

وتبين أن طول أطراف الكروموسومات الذي سجل لدى الأمهات يقل عما هو عليه عند النساء المدخنات والمصابات بالسمنة، كما لاحظوا أن تقليل عدد المناطق المحمية في الحمض النووي يتوقف مباشرة على عدد الأطفال الذين أنجبتهم المرأة.