سفير المملكة باليمن يلتقي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية

عادل الحربي (صدى):

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى رشيد خاليكوف وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني والمقام في العاصمة الرياض.

وقدم خاليكوف خلال اللقاء شكره للمملكة العربية السعودية على تبرعها لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام 2018م، وعلى ماتضمنته خطة العمليات الانسانية الشاملة في اليمن من مبادرات فعالة.