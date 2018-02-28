السفير اليمني بنواكشوط يثمن موقف موريتانيا الداعم

فهمي محمد(صدى):

بحث سفير اليمن لدى نواكشوط الدكتور سالم العرادة، مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد ولد أبيليل، مجالات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وثمّن السفير اليمني مواقف موريتانيا، الداعمة للشعب اليمني، وسلمه نسخة من خطة الإغاثة الإنسانية الشاملة التي أطلقها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وجدد رئيس الجمعية الموريتاني من جانبه وقوف بلاده الدائم إلى جانب الشرعية اليمنية وحرصها على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسيادتها.