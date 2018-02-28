رقصة تتسبب في شلل طفلة

بكين(صدى):

تعرضت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات للإصابة بالشلل النصفي أثناء الرقص، عندما حاولت تنفيذ حركة صعبة بظهرها في إحدى مدارس تعليم الرقص بالصين.

وأظهرت كاميرات المراقبة بالمدرسة ،لحظة إصابة الطفلة بالشلل وسط صدمة الجميع من حولها، ليتم نقلها على الفور إلى المستشفى.

وأكد الأطباء أن العمود الفقري سليم، ولكنه تعرض للتلف بعدة فقرات، وربما تكون طريحة الفراش مدى حياتها بسبب الإشتباه فى إصابتها بالشلل الدائم.

وبالتحقيق في الواقعة اتضح أن مدرسة الرقص لم تستخرج ترخيصًا أو شهادة رسمية لمزاولة أنشطتها.