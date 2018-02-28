أم تقتل طفلها وتذهب للتسوق بسبب أزمة عاطفية

واشنطن(صدى):

في أبشع الجرائم على الإطلاق ، قتلت أم أمريكية تبلغ من العمر 21 عامًا طفلها الرضيع، بعدما خنقته ووضعته داخل حقيبة يدها وذهبت للتسوق بأحد المحال التجارية الشهيرة.

واشتبه أحد أفراد الأمن بالمول التجاري فى السيدة، بعدما اشتبه بها أنها سرقت قطعة ملابس، وبتفتيش حقيبتها انبعثت رائحة كريهة، ليعثر على جثة طفلها الرضيع.

وبالتحقيق تبين من فحص حسابها بموقع ” فيس بوك ” ،أنها تواصلت مع أحد الأشخاص لمعرفة كيفية قتل الأطفال الصغار.

وحاولت المتهمة تبرير موقفها أمام القاضي، مؤكدة أن سبب فعلتها هو مرورها بأزمة نفسية وعاطفية، وتم الحكم عليها بالسجن 16 عامًا.