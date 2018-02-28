اليمن: الحوثيين لن يوقفهم منطق العقل ولا القانون الدولي

فهمي محمد(صدى):

طالبت الجمهورية اليمنية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس ،أن يضع نصب عينيه انصياع الحوثيين لقرارات مجلس الأمن والا يكافئوا على جرائمهم ضد الإنسانية.

وأوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد حسين محمد اليماني، في بيان له أمام مجلس الأمن الثلاثاء : ” ان سبل السلام فى بلادي لا يمكن أن تتحقق بدون خروج المليشيات الحوثية من المدن ومؤسسات الدولة التى احتلتها ونهبتها، وإعادة الأسلحة التى نهبتها من مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وتحديدا تسليم الصواريخ التسيارية التى زودتها بها ايران والتوقف عن الاعتداءات على الدول المجاورة و عن ممارسة سلطات الحكومة وعن اقتراف واحدة من اكبر الجرائم فى القانون الدولى الا وهى تجنيد الأطفال، وهذا هو طريق السلام المستدام ولا طريق غيره “.

وتابع : ” لقد كررنا مرارًا من مجلس الأمن التأكيد بأن الحوثيين لن يوقفهم منطق العقل ولا القانون الدولي ولا القانون الأنسانى الدولى ،ولا قانون حقوق الأنسان فهم يفكرون خارج الأطر القانونية وخارج التاريخ مثل عصابات داعش والقاعدة تماما، ولن يقبلوا بأى سلام مستدام يعيد سلطة الدولة إلى اليمن “.