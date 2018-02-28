مدرعة تأمين المنشآت النفطية تستحوذ على إعجاب زوار الجنادرية

عادل الحربي (صدى):

استحوذت مدرعة F150 المخصصة لتأمين المنشآت النفطية والحيوية بالمملكة، على إعجاب زوار جناح قوات أمن المنشآت في مهرجان الجنادرية 32.

وتستطيع المدرعة العملاقة المميزة بتصميمها المضاد للرصاص، توفير الحماية الكاملة لـ 6 من العناصر الأمنية الذين تتسع لهم المدرعة.

وتستخدم نوافذ زجاجية وإطارات معالجة لمقاومة الطلقات النارية، فيما يوفر هيكلها المعدني الحماية من الألغام والعبوات والقذائف الناسفة.

وتواجه المدرعة محاولات استهداف المنشآت البترولية والحيوية بالأعمال الإرهابية، كما تستخدم أيضًا لتخليص الرهائن في أي عملية إرهابية تستهدف تلك المنشآت.