الخميس.. انطلاق بطولة كأس الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أنهت الهيئة العامة للرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، التجهيزات اللازمة لتنظيم وإقامة بطولة كأس الهيئة للرياضات الإلكترونية، التي ستنطلق الخميس الأول من مارس المقبل، وتستمر حتى الثالث منه، في العاصمة الرياض .

وتأتي إقامة هذه البطولة وفق توجيهات ودعم مباشر من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي أعلن في وقت سابق، تخصيص عدد من السيارات كجوائز للفائزين في هذه البطولة النوعية ذات الشعبية الكبيرة.

وسيتنافس المتسابقون والمتسابقات في هذه البطولة على عددٍ من الألعاب الإلكترونية، يأتي في مقدمتها لعبة FIFA18 , التي خصص للفائز فيها بالمركز الأول سيارة إضافة إلى مبلغ 10 آلاف ريال (مقدمة من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية)، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني و المركز الثالث والمركز الرابع على سيارة .