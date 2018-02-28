” إسبانيول ” يصعق ريال مدريد بهدف في الوقت الضائع

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق إسبانيول على ريال مدريد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

خطف إسبانيول الفوز في الوقت القاتل من المباراة، بعد تسديدة قوية من جيرارد مورينو بالدقيقة 93 من اللقاء، وشهدت المباراة عدم مشاركة بعض لاعبي الفريق الملكي للراحة أبرزهم، رونالدو، مارسيلو، مودريتش، كروس.

ليحقق إسبانيول بهذا الفوز أول إنتصار على الفريق الملكي منذ شهر أكتوبر عام 2007، ويوقف السلسلة السلبية بعدم الفوز على ريال مدريد في 22 مباراة متتالية ” 19 خسارة و 3 تعادلات ” .

بتلك النتيجة تجمد رصيد الفريق الملكي عند النقطة 51 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد إسبانيول للنقطة 31 في المركز الثالث عشر.