” الهلال ” يحفز جمهوره لحضور مباراة الفيصلي

نواف السالم(صدى):

طالب فريق الهلال، جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بملىء المدرجات، خلال المباراة المقبلة أمام نظيره الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري المحترفين، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، صورة لجماهير الزعيم وهي تملأ مدرجات إستاد جامعة الملك سعود أمام العين الإماراتي، وعلق عليها قائلًا: ” الجمعة نبي نكرر مثل هالمنظر.. همتكم يا زعماء ” .

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الفيصلي، يوم الجمعة المقبل، على إستاد جامعة الملك سعود، ملعب الزعيم الجديد، ويأمل في تحقيق الفوز في مباراة الجولة الـ23 من دوري المحترفين لمواصلة الانفراد بالصدارة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمواصلة تقديم العروض الجيدة في دوري المحترفين بالفوز على الهلال على ملعبه ووسط جمهوره، من أجل التقدم في جدول ترتيب المسابقة، حيث إنه يحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة.