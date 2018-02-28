” فيفا ” تعلن موعد تقديم القوائم المبدئية في مونديال روسيا 2018

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الثلاثاء، عن الموعد المبدئي لتقديم القوائم الخاصة بالمنتخبات التي ستُشارك في بطولة كأس العالم 2018.

وحدد ” فيفا ” يوم 14 من شهر مايو القادم، لتقديم قوائم المنتخبات المبدئية التي تضم 35 لاعبًا، مع الاحتفاظ بأحقية كل منتخب في عدم الإعلان عن أسماء قائمته، وجاء ذلك بالجلسة العامة لورشة العمل التي يُنظمها “ فيفا ” واللجنة المنظمة للمونديال بمدينة سوتشي الروسية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تحديد يوم 4 من شهر يونيو المقبل لتقديم قوائم المنتخبات النهائية في المونديال، والتي تضم 23 لاعبًا، بينهم 3 حراس مرمى، مع إمكانية إجراء تعديل على هذه القائمة حتى قبل 24 ساعة من أول مباراة.

ومن المُقرر أن تتقدم جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018، يوم غد الأربعاء، ببيان عدد الغرف التي تحتاجها كل منها في مقار الإقامات، وعدد الليالي، وخطة تحركاتها خلال المونديال.