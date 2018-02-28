دراسة: تناول الفواكه والخضروات يخفض خطر الإصابة بالاكتئاب

واشنطن(صدى):

أكدت دراسة جديدة على أن تناول الفواكه والخضروات يخفض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 10%.

وجاءت هذه النتيجة بعد دراسة لباحثين في المركز الطبي لجامعة ” راش ” في شيكاغو شمل 964 شخصاً تبدأ أعمارهم من 80 عاماً وذلك على مدى نحو 6 أعوام، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ورصد الباحثون أعراض الاكتئاب لدى المشاركين في الدراسة فتبيّن أن من تجنب اللحوم الحمراء والدهون المشبعة والسكر وفضلوا الفواكه والخضروات كانوا أقل عرضة لاضطرابات الاكتئاب بنسبة 10%.

وقال عضو الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب الدكتور لوريل شيريان: الاكتئاب شائع لدى كبارالسن وأكثر شيوعاً لدى الذين يعانون مشاكل في الذاكرة.

وأضاف : وغالبًا ما تكون التغييرات في نمط الحياة مصحوبة بأخذ الأدوية، لذلك أردنا التأكد من أن النظام الغذائي يمكن أن يكون فعالاً فـي الحد من خطر الاكتئاب.