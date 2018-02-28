الأجانب الأكثر إضاعة للفرص في دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

في الوقت الذي يحتل فيه اللاعبين الأجانب ، صدارة هدافي البطولة في دوري المحترفين ، إلا أنهم الأكثر إضاعة للفرص في هذه المسابقة المحلية .

ووجه جماهير الاتحاد انتقادات حادة للاعب التونسي أحمد العكايشي ، بعدما أضاع العديد من الفرص السهلة أمام المرمى والتي وصلت إلى 13 فرصة ، حيث دشنوا هاشتاق يطالب برحيله بعد مباراة الكلاسيكو مع الهلال .

ويحتل المركز الثاني من اللاعبين الأكثر إضاعة لفرصة تسجيل الأهداف ، لاعب الرائد البرازيلي إديسون تراباي ، حيث أضاع 10 فرص ، ويليه نجم الهلال الفنزويلي جيملين ريفاس بإضاعته 9 فرص .

وبإضاعة نجم الأهلي السوري عمر السومة ونجم الاتحاد المصري محمود كهربا لـ 8 فرص ، تمتلئ قائمة اللاعبي الأجانب الأكثر إضاعة للفرص ، ليليهما لاعب الرائد الغيني إسماعيل بانغورا الذي أضاع 7 فرص ضمن منافسات الدوري للموسم الحالي .