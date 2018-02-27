بالصور.. اختتام فعاليات المؤتمر الأول لفريق أكاديمية تطوير الذات

نايف السالم(صدى):

أُختتمت فعاليات المؤتمر الأول لأكاديمية تطوير الذات تحت إشراف جمعية التطوع الخيرية ( فزعة ) واللتي أقيمت في قاعة اجتماعات مبنى ريادة الاعمال ومبنى الجمعية التطوعية ( فزعة) بالمدينة المنورة في يومي الثاني والثامن عشر من شهر فبراير لعام 2018م ، وقد ترأس المؤتمر رئيس أكاديمية تطوير الذات والمشرف العام على برامج الأكاديمية سعادة الأستاذ / محمود بن أحمد دقـل وحضور كلاً من سعادة الدكتور / سعيد دليم القحطاني ، رئيس مجلس الإدارة والأستاذ / نادر ابراهيم العذيبي ، عضو مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي للجمعية ، والأستاذ / ابراهيم شاكر – مسؤول شؤون المتطوعين وحضور أعضاء اللجنة الإدارية الأستاذ / محمد الشنقيطي ، فيصل الجهني ، حسين العطاس ، علي عثاثي ، شريف همام ونخبة من مؤسسي و فريق عمل الأكاديمية / منال الشريف ، هنادي الشربيني ، نعمة ناجي ، كاميليا البلادي شاهيناز برزنجي ، أمل العوفي ، فاطمة عبدالجواد، لينة بدر ، ، فاتن العروي ، عندليب عويضة ، فايزة فلاتة ، رانيا الأنصاري ، مريم العوفي ، وداد حداد، سحر حكيم ، ولاء زكريا ، كوثر البخاري ، حنان عبدالهادي، نجوى مفرج، ندى المسعدي ، رباب القديحي ، دعاء الحربي ، رانية الجديبي ، سامية الهاشمي ، ريم الطيب.

وتركزت جلسات المؤتمر إلى التعريف بالأكاديمية وإنجازاتها خلال عامي 2016-2017م والتعريف بالجمعية التطوعية ( فزعة ) وتسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي واستعراض الخطة التنفيذية لعام 2018 م وطرق نجاحها .

وعبر الدقل عن شكره لأعضاء فريق العمل القائمين على برامج الأكاديمية وتطويرها المستمر ، وشكره للجمعية التطوعية الخيرية ( فزعة ) على دعم البرامج فيما يخدم شباب وفتيات الوطن ، سائلا المولى عز وجل ان يوفق فريق عمل الأكاديمية لتحقيق اهداف المجموعة.