إيقاف سمير نصري لمدة 6 أشهر لتعاطيه مواد محظورة دوليًّا

نواف السالم(صدى):

قررت لجنة القيم والانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، رسميًّا إيقاف الفرنسي سمير نصري لمدة 6 أشهر؛ لتعاطيه مواد محظورة دوليًّا.

وقالت مصادر إعلامية إن لجنة القيم والانضباط بالاتحاد الأوروبي وجدت سمير نصري مذنبًا وفقًا للقانون بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات ليتم إيقافه 6 أشهر بداية من 22 فبراير 2018 مع أحقيته في الاستئناف.

وكان سمير نصري قد حصل على علاج خاص عن طريق الحقن من أجل الحفاظ على مرونة عضلاته وتفادي الإصابات، لكن اللاعب استعمل بدون علمه مادة محظورة، ليتم اتخاذ قرار بإيقافه.

ولعل الواقعة الأبرز في تاريخ الإيقافات بسبب المنشطات هي إيقاف أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، حيث تم الكشف عن الأمر للمرة الأولى عام 1991 عندما كان يلعب في نابولي الإيطالي؛ مما تسبب في إيقافه لمدة 15 شهرًا.