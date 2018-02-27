4 أسباب وراء تشقق كعب القدمين

متابعات(صدى):

كشفت مجلة الألمانية، أن تشقق الكعبين ينجم عن الجفاف الشديد للجلد في هذه المنطقة، والذي يقترن في البداية بالشعور بالشد والحساسية للضغط في منطقة الكعب، ثم يعاني المرء من حكة وتصبغات لونية، ثم تظهر الشقوق، التي قد تتسبب في حدوث نزيف مع المعاناة من آلام مبرحة.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن تشقق الكعبين قد يرجع سببه إلى افتقار الجسم لعناصر غذائية هامة، كفيتامين E الموجود مثلاً في الأفوكادو والفلفل الحلو، وأوميجا 3 الموجودة مثلا في السلمون والجوز وبذور الكتان.

وتابعت: يرجع تشقق الكعبين إلى ارتداء الأحذية المفتوحة من الخلف أو المشي بأقدام حافية بشكل متكرر، حيث يمكن أن تنشأ إصابات متناهية الصغر، والتي تمهد الطريق لحدوث تشقق الكعبين. لذا ينبغي حماية الكعبين بارتداء أحذية مغلقة من الخلف.

وأكدت على أهمية العناية الجيدة في مواجهة تشقق الكعبين، حيث ينبغي بعد الاستحمام استعمال كريم مرطب أو لوشن. كما يمكن استعمال مرهم لعلاج التشققات، حيث يتم تطبيقه مرة صباحاً ومرة أخرى مساءً، على أن يتم ارتداء جورب سميك قبل النوم، كي يكون أمام الجلد فرصة للاستشفاء والتجدد طوال الليل.